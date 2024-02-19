SİFF’ten ankastre fırın üretim hattı

SİFF tasarım ve otomasyon ekibinin özgün mühendislik diliyle hayata geçirilen projede, teknik bileşenler olarak SİFF marka MFDC direnç kaynak trafoları, MFDC inverter-timer setleri, dikiş kaynak grupları, punta kaynak tabancaları ve disk temizleme üniteleri kullanılarak alanında en yüksek yerli ürün bileşenine ait üretim hattı olacak şekilde bir ilke de imza atılmış oldu.

Benzerlerinden birçok alanda ayrışan yüksek teknoloji ürünü bu hatta, dikiş kaynak kafalarının her biri ayrı servo motorlarla sürülerek prosese yönelik hataları bertaraf eden tam kontrollü bir sistem oluşturuldu. Parça yükleme ve pozisyonlama adımlarının robotize edildiği hat üzerinde akım hatası, ısınma hatası gibi uyarılar dışında disk değiştirme zamanlarını bildiren özel bir geri besleme sistemi de yer almakta.

SİFF Elektromekanik’in 17 yıldır Türkiye’de ilk ve tek üreticisi olduğu MFDC timer ve trafo grupları ise dikiş kaynağı prosesinde hızlı, verimli ve sorunsuz sonuçlar sağlamaktadır. Tamamen müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen kaynak hattına uzaktan bağlanılarak ortaya çıkan ve çıkması muhtemel arızalara anında müdahale edilebilmektedir.

Mekanik ve dijital bileşenleri büyük ölçüde SİFF bünyesinde üretildiğini ifade eden SİFF Elektromekanik Genel Müdürü Özgür Yıldız, “Hattın kritik yedek parçaları SİFF tarafından stok tutulmakta, anında yedek parça temini sağlanmakta ve satış sonrası kesintisiz mühendislik desteği sunulmaktadır. Türkiye ve AB ülkelerinde başta otomotiv, beyaz eşya, elektronik ev aletleri ve iklimlendirme olmak üzere birçok sektörün önemli oyuncuları tarafından yıllardır tercih edilen SİFF Elektromekanik, bu ürünle birlikte ürün gamını yeni endüstri çağına yönelik kaynak hatları ve otomasyonları segmentinde genişletmekte olup, sektörünün global oyuncularından biri olma yolunda adımlarını hızlandırmıştır” dedi.