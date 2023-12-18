Sanayinin yükselten gücü
Bursa sanayisinin yükselten gücü olma hedefi ile yola çıkan Buvisan, kaldırma makinaları imalatı ve Ar-Ge çalışmalarıyla vinç sektörüne öncülük ediyor. Vinç imalatı, şanzımanı, motorunu frenleme sistemini ve kendi dişli sistemleri ile 1972 yılında Erol Sakaryalı tarafından kurulan firma Zeki Acar yönetiminde Bursa Vinç Sanayi (BUVİSAN) markası ile yoluna devam ediyor. Kaldırma makinalarının yanı sıra spesifik taşıma kasaları ve çelik konstrüksiyon imalatlarında faaliyetlerinde bulunan ve Buvisan’ın ürünleri arasında gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, ağır yük vinçleri ve daha birçok seçenek bulunuyor. Dış saha vinçleri, iç saha vinçleri, liman vinçleri ve askeri alanlarda kullanılan özel vinçler olmak üzere çok sayıda vinç çeşidini üreten Buvisan, ürünlere özel vinç sistemleri de tasarlayarak hizmete sunuyor.
Teknolojik alt yapı yatırımlarını arttırarak Türkiye’nin yükselten gücü olmayı hedeflediklerini belirten Buvisan Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Acar, “Kayapa’da bulunan 6 bin metrekare alana sahip üretim tesisimize ek olarak bin 500 metrekare bir yer daha aldık tam otomasyonlu vinçler üretim tesis kuracağız. Bu yıl 450 adet makine ve makine sistemi ürettik gelecek yıl ise hedefimiz 1000 adet üretmek. Bursa’da ve ülkemizin diğer illerinde kaldırma sektöründe aktif olarak rol alıyoruz. Çalışmalarımızla bu sektöre yön veren, öncülük eden firma konumundayız. Avrupa, Ortadoğu ve Rusya ağırlıklı ihracata sahibiz. Vinçler hemen hemen her sektörde kullanılıyor. Ağırlıklı olarak makine sanayisine yönelik, bu alanda verimli kullanılacak vinçler üretiyoruz. 1 tondan 100 tona kadar kaldırma yapabilen taşıma ekipmanlarımızı ve çeşitli vinçlerimizi sanayicimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.
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