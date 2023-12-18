Sanayinin yükselten gücü

Teknolojik alt yapı yatırımlarını arttırarak Türkiye’nin yükselten gücü olmayı hedeflediklerini belirten Buvisan Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Acar, “Kayapa’da bulunan 6 bin metrekare alana sahip üretim tesisimize ek olarak bin 500 metrekare bir yer daha aldık tam otomasyonlu vinçler üretim tesis kuracağız. Bu yıl 450 adet makine ve makine sistemi ürettik gelecek yıl ise hedefimiz 1000 adet üretmek. Bursa’da ve ülkemizin diğer illerinde kaldırma sektöründe aktif olarak rol alıyoruz. Çalışmalarımızla bu sektöre yön veren, öncülük eden firma konumundayız. Avrupa, Ortadoğu ve Rusya ağırlıklı ihracata sahibiz. Vinçler hemen hemen her sektörde kullanılıyor. Ağırlıklı olarak makine sanayisine yönelik, bu alanda verimli kullanılacak vinçler üretiyoruz. 1 tondan 100 tona kadar kaldırma yapabilen taşıma ekipmanlarımızı ve çeşitli vinçlerimizi sanayicimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.