Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ULUTEK Teknopark’a ziyaret

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Alper Kahramanca’nın da yer aldığı ziyarette, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz tarafından Bakanlık yöneticilerine teknopark faaliyetleri ve planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Ziyaret kapsamında ULUTEK’te faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile de bir araya gelerek proje yürütücülerden bilgiler alan Genel Müdür Bilal Macit ve beraberindeki heyet, ULUTEK Kuluçka Merkezi, PROMER Hızlı Prototipleme Merkezi’ni de ziyaret etti.