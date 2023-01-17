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Polyteks ve Valeo’ya proje bazlı teşvik

Bursa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Gaziantep ve Ankara’daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Bursa’da Valeo Otomotiv ve Polyteks Tekstil proje bazlı destek almaya hak kazanan firmalar arasında yer aldı.

Şirketler 17.01.2023, 00:09
Polyteks ve Valeo’ya proje bazlı teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bursa, Sa­karya, Düzce, Kocaeli, Gaziantep ve An­kara’da 6’sı yeni, 1’i ilave olmak üzere toplam 7 yatırıma proje bazlı destek verecek. Toplam tutarı, yaklaşık 26 milyar lira olan yatırımlar, 4 bin 691 kişiye istihdam kapısı olacak. Bu ya­tırımlar, cari açığın azaltılmasına her yıl 1,4 milyar dolarlık katkı verecek.

Bursa’da polyester yatırımı

Bursa’daki Polyteks Tekstil Sanayi Araş­tırma ve Eğitim AŞ’nin başlangıç tarihi 28 Haziran 2022 olan polimer/cips ve POY üre­tim tesisi yatırımının süresi 4 yıl olarak be­lirlendi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 445 milyon 330 bin lira, ilave istih­dam sayısı 250 oldu.

Yatırımın sonunda yılda 26 bin 950 ton geri dönüşümden elde edilmiş polimer/cips ve geri dönüşümden elde edilmiş POY üre­tilmesi planlanıyor.

Valeo kompresör üretecek

Valeo Otomotiv’in Bursa’da hayata geçiri­len ve başlangıç tarihi 6 Eylül 2022 olan elek­trik tahrikli kompresör üretim tesisinin yatırı­mının süresi 5 yıl olarak tahmin edildi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 4 mil­yar 250 milyon lira, ilave istihdam sayısı 600 ve nitelikli personel sayısı 30 oldu. Yatırımın sonunda yılda 1 milyon 800 bin elektrik tah­rikli kompresör üretilmesi öngörülüyor.

#Polyteks ve Valeo #Valeo Otomotiv #Polyteks Tekstil
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