Polyteks ve Valeo’ya proje bazlı teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bursa, Sa­karya, Düzce, Kocaeli, Gaziantep ve An­kara’da 6’sı yeni, 1’i ilave olmak üzere toplam 7 yatırıma proje bazlı destek verecek. Toplam tutarı, yaklaşık 26 milyar lira olan yatırımlar, 4 bin 691 kişiye istihdam kapısı olacak. Bu ya­tırımlar, cari açığın azaltılmasına her yıl 1,4 milyar dolarlık katkı verecek.

Bursa’da polyester yatırımı

Bursa’daki Polyteks Tekstil Sanayi Araş­tırma ve Eğitim AŞ’nin başlangıç tarihi 28 Haziran 2022 olan polimer/cips ve POY üre­tim tesisi yatırımının süresi 4 yıl olarak be­lirlendi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 445 milyon 330 bin lira, ilave istih­dam sayısı 250 oldu.

Yatırımın sonunda yılda 26 bin 950 ton geri dönüşümden elde edilmiş polimer/cips ve geri dönüşümden elde edilmiş POY üre­tilmesi planlanıyor.

Valeo kompresör üretecek

Valeo Otomotiv’in Bursa’da hayata geçiri­len ve başlangıç tarihi 6 Eylül 2022 olan elek­trik tahrikli kompresör üretim tesisinin yatırı­mının süresi 5 yıl olarak tahmin edildi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 4 mil­yar 250 milyon lira, ilave istihdam sayısı 600 ve nitelikli personel sayısı 30 oldu. Yatırımın sonunda yılda 1 milyon 800 bin elektrik tah­rikli kompresör üretilmesi öngörülüyor.