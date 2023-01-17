Polyteks ve Valeo’ya proje bazlı teşvik
Bursa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Gaziantep ve Ankara’daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Bursa’da Valeo Otomotiv ve Polyteks Tekstil proje bazlı destek almaya hak kazanan firmalar arasında yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bursa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Gaziantep ve Ankara’da 6’sı yeni, 1’i ilave olmak üzere toplam 7 yatırıma proje bazlı destek verecek. Toplam tutarı, yaklaşık 26 milyar lira olan yatırımlar, 4 bin 691 kişiye istihdam kapısı olacak. Bu yatırımlar, cari açığın azaltılmasına her yıl 1,4 milyar dolarlık katkı verecek.
Bursa’da polyester yatırımı
Bursa’daki Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ’nin başlangıç tarihi 28 Haziran 2022 olan polimer/cips ve POY üretim tesisi yatırımının süresi 4 yıl olarak belirlendi.
Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 445 milyon 330 bin lira, ilave istihdam sayısı 250 oldu.
Yatırımın sonunda yılda 26 bin 950 ton geri dönüşümden elde edilmiş polimer/cips ve geri dönüşümden elde edilmiş POY üretilmesi planlanıyor.
Valeo kompresör üretecek
Valeo Otomotiv’in Bursa’da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 6 Eylül 2022 olan elektrik tahrikli kompresör üretim tesisinin yatırımının süresi 5 yıl olarak tahmin edildi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 4 milyar 250 milyon lira, ilave istihdam sayısı 600 ve nitelikli personel sayısı 30 oldu. Yatırımın sonunda yılda 1 milyon 800 bin elektrik tahrikli kompresör üretilmesi öngörülüyor.
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