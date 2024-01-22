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Pilotcar’ın yeni modelleri görücüye çıktı

Elektrikli golf ve hizmet araçları üreterek kendi sınıfında Türkiye’de ilklere imza atan Pilotcar, Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’nda yeni modellerini sergiledi.

Şirketler 22.01.2024, 20:44
Pilotcar’ın yeni modelleri görücüye çıktı

16 - 19 Ocak tarihleri arasında Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’na katılan Pilotcar, golf-hizmet ve trafiğe çıkan modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Pilotcar olarak inovatif ve çevre dostu mühendislik anlayışları ve elektriğin gücüyle konforu birleştirdiklerini söyleyen Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, “Tüm golf-hizmet ve trafiğe çıkan modellerimizi standımızda sergiledik. Bu senenin yeni modeli olan PILOTCAR P-1000 modelimizin küçük ve ekonomik kardeşi olan P-1000 Mini kamyonetimiz de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 23-26 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Orlando’da düzenlenecek PGA Golf Merchandise Show’a katılacağız“ dedi.

#pilotcar
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