Pilotcar’ın yeni modelleri görücüye çıktı

16 - 19 Ocak tarihleri arasında Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’na katılan Pilotcar, golf-hizmet ve trafiğe çıkan modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Pilotcar olarak inovatif ve çevre dostu mühendislik anlayışları ve elektriğin gücüyle konforu birleştirdiklerini söyleyen Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, “Tüm golf-hizmet ve trafiğe çıkan modellerimizi standımızda sergiledik. Bu senenin yeni modeli olan PILOTCAR P-1000 modelimizin küçük ve ekonomik kardeşi olan P-1000 Mini kamyonetimiz de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 23-26 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Orlando’da düzenlenecek PGA Golf Merchandise Show’a katılacağız“ dedi.