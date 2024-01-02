Öztuğ Otomotiv 33 yaşında

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ile Adapazarı’nda faaliyet gösteren Öztuğ Otomotiv, 1990 yılından bu yana otomotiv yan sanayi üretimi alanında hizmet veriyor. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına ihracat yapan Öztuğ Otomotiv, Cumhuriyetin 100. yılında 33’ncü kuruluş yıldönümünü çalışanları ve aileleriyle birlikte kutladı.

Öztuğ Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, “Türkiye’nin yanı sıra yurtdışına da üretim yapan; gün geçtikçe kendini yenileyen teknolojisi ve değişmez ilkeleriyle ülkemize hizmet vermeye devam edeceğiz. Öztuğ Otomotiv olarak, Ar-Ge ve innovasyona verdiğimiz değerle kurulduğumuz günden bu yana tam 33 yıldır kendimizi geliştirerek, standartların üstünde teknolojisi, yüzde yüz kalite prensibi, müşteri ve güvenilirlik odaklı çalışma anlayışıyla, sektördeki yerimizi korumaya ve öncü olmaya devam edeceğiz”dedi.