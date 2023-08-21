Özbay’dan Karsan’a iş makinesi operatör eğitimi

Ülkemizin önemli otomotiv ana sanayilerinden olan Karsan da işçilerinin eğitimi için Özbay Eğitim Kurumları’nı tercih etti. Karsanlı işçiler, Özbay Eği­tim Kurumları’nın makine mühendisi usta öğretici­leri tarafından uygulamalı iş makinası eğitimleri al­dılar. Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya, kurum olarak verdikleri eğitim­lerle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı verdiklerini söyledi.