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Özbay’dan Karsan’a iş makinesi operatör eğitimi
Tüm sürücü belgelerinin yanı sıra mesleki eğitim, iş makinesi operatörü kursları psiko-teknik testler ve tehlikeli madde eğitimleri konusunda hizmet veren bir okul konumunda olan Özbay Eğitim Kurumları, verdiği nitelikli eğitimlerle sanayinin önde gelen firmalarının tercihi oluyor. Bugüne kadar 200 bine yakın kursiyer mezun eden Özbay Eğitim Kurumları, nitelikli personel yetiştirerek istihdama katkı sağlarken, firmaların mevcut çalı şanlarına verdiği eğitimlerle de onların bilgilerini güncel tutu yor.
Şirketler 21.08.2023, 21:54
Ülkemizin önemli otomotiv ana sanayilerinden olan Karsan da işçilerinin eğitimi için Özbay Eğitim Kurumları’nı tercih etti. Karsanlı işçiler, Özbay Eğitim Kurumları’nın makine mühendisi usta öğreticileri tarafından uygulamalı iş makinası eğitimleri aldılar. Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya, kurum olarak verdikleri eğitimlerle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı verdiklerini söyledi.
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