Otomotiv sektöründe yeni işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), büyük önem verdiği Üniversite-Sa­nayi işbirliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen protokol­ler ile akademik ve bilimsel çalışmalar güç kazanırken, öğrenciler için de staj ve uygulama dersleri için yeni kapılar açılı­yor. BUÜ, sektörün yenilikçi firmaların­dan Şahince Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ile işbirliği protokolü imzaladı. Ortak proje ve organizasyonların yapılmasını sağla­yacak işbirliği sayesinde doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik staj yapma, personel istihdamı, uygulama dersleri ve mentörlük konula­rında karşılıklı destekler sağlanacak.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ön planda olan ve isimlerini sıkça duyduğu­muz girişimcilerimizin dışında bir de arka planda duran, ancak çalışmaları ile ülke ekonomisine ve halkına önemli gir­diler sağlayan nice kahramanların oldu­ğunu gördük. Yürüttüğümüz ikili diyaloglar sayesinde de işte o kahraman­larla tanışma fırsatı yakalamış oluyoruz. Şahince Otomotiv de bu firmalar ara­sında yer alıyor” şeklinde konuştu.