Otomotiv sektöründe yeni işbirliği
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), büyük önem verdiği Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen protokoller ile akademik ve bilimsel çalışmalar güç kazanırken, öğrenciler için de staj ve uygulama dersleri için yeni kapılar açılıyor. BUÜ, sektörün yenilikçi firmalarından Şahince Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ile işbirliği protokolü imzaladı. Ortak proje ve organizasyonların yapılmasını sağlayacak işbirliği sayesinde doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik staj yapma, personel istihdamı, uygulama dersleri ve mentörlük konularında karşılıklı destekler sağlanacak.
İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ön planda olan ve isimlerini sıkça duyduğumuz girişimcilerimizin dışında bir de arka planda duran, ancak çalışmaları ile ülke ekonomisine ve halkına önemli girdiler sağlayan nice kahramanların olduğunu gördük. Yürüttüğümüz ikili diyaloglar sayesinde de işte o kahramanlarla tanışma fırsatı yakalamış oluyoruz. Şahince Otomotiv de bu firmalar arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.