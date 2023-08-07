Ömer Matlı Süt Çiftliği’nde yeni dönem

Nitelikli yemleri ve beslenme danış­manlığıyla hayvan yetiştiricilerinin veri­mini artırmaya devam eden Matlı Hol­ding, Ömer Matlı Süt Çiftliği ile kaliteli süt üretimi ve damızlık düve ihtiyacını da kar­şılamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda baş­latılan Ari Belgesi alması ve millileştiril­mesi sürecinde, Ömer Matlı Süt Çifliği’nin İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner he­kimleriyle yapılan çalışmalarda son aşa­maya gelindi.