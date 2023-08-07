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Ömer Matlı Süt Çiftliği’nde yeni dönem
Hayvancılığın her alanında en iyi hizmeti güvenle sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Matlı Holding, Ömer Matlı Süt Çiftliği’nin Ari Belgesi alması ve düvelerin millileştirilmesi sürecinde mutlu sona yaklaşıyor.
Şirketler 07.08.2023, 20:40
Nitelikli yemleri ve beslenme danışmanlığıyla hayvan yetiştiricilerinin verimini artırmaya devam eden Matlı Holding, Ömer Matlı Süt Çiftliği ile kaliteli süt üretimi ve damızlık düve ihtiyacını da karşılamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda başlatılan Ari Belgesi alması ve millileştirilmesi sürecinde, Ömer Matlı Süt Çifliği’nin İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleriyle yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.
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