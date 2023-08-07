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Ömer Matlı Süt Çiftliği’nde yeni dönem

Hayvancılığın her alanında en iyi hizmeti güvenle sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Matlı Holding, Ömer Matlı Süt Çiftliği’nin Ari Belgesi alması ve düvelerin millileştirilmesi sürecinde mutlu sona yaklaşıyor.

Şirketler 07.08.2023, 20:40
Ömer Matlı Süt Çiftliği’nde yeni dönem

Nitelikli yemleri ve beslenme danış­manlığıyla hayvan yetiştiricilerinin veri­mini artırmaya devam eden Matlı Hol­ding, Ömer Matlı Süt Çiftliği ile kaliteli süt üretimi ve damızlık düve ihtiyacını da kar­şılamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda baş­latılan Ari Belgesi alması ve millileştiril­mesi sürecinde, Ömer Matlı Süt Çifliği’nin İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner he­kimleriyle yapılan çalışmalarda son aşa­maya gelindi.

#Ömer Matlı Süt Çiftliği
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