Meyis Otomotiv 30. yılını kutladı

Düzenlenen gecede konuşma yapan şirket yöneticileri, “Başarımızın temelinde değerli ekip arkadaşlarımızın emekleri ve Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önem yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de pazar lideri ve uluslararası piyasada daha çok tanınan bir firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur hepimizin!” diyerek tüm çalışanlarına şükranlarını sundular.

Şirket çalışanlarına plaket takdimi sonrasında 30. yıl pastası büyük bir coşkuyla kesildi. Meyis Otomotiv çalışanları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek 30. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.