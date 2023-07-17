Mesafe Koleji teknolojinin geleceğine yön veriyor

Kestel’de bulunan Özel Mesafe Koleji, anaokulu, ilkokul, ortaokul, teknoloji lisesi ve Anadolu lisesi öğrencilerine eğitim veriyor. Fen laboratuvarı, 3D laboratuvarı, şeffaf eğitim modeli ile tasarlanan ve son teknolojiye uygun sınıfları ile öğrencilerine çağın gerekliliklerine uygun şartlarda eğitim veren Özel Mesafe Koleji, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ve lego sınıfıyla da öğrencilerin öğrenmelerini zevkli hale getiriyor. Okul; sahip olduğu spor alanları, kütüphanesi ve yemekhanesi ile de öğrencilerin boş zamanlarını keyifli bir şekilde geçirmesine imkan sağlıyor.

Türkiye’de mühendislik eğitimin yeterli olmamasından dolayı teknoloji lisesi açtıklarını dile getiren Özel Mesafe Koleji Kurucusu Mustafa Dağlı, “Üniversite kazanabilecek bireyler yetiştirmek maksadıyla okulumuzda güçlü fiziki, teknolojik ve akademik altyapı kurduk. Bu sayede öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun olduktan sonra üniversite eğitimlerine istedikleri bölümde devam edebiliyorlar” dedi.

Dağlı, Mesafe Koleji’nden mezun olan öğrencilerin, mezun oldukları bölümle ilgili tercih yaptıklarında birçok üniversitede ek puan avantajına sahip olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz, okulumuzda aldıkları eğitimle üniversiteye diğer öğrencilere nazaran bir adım önde başlıyor” diye konuştu.