Mert Software & Electronics E-Turquality programında

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, bilişim sektöründe inovasyonu teşvik etmeyi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların ortaya çıkmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Üretimde dijital dönüşüm için geliştirdiği trex MES çözümleri ile öncülüğünü koruyan Mert Software & Electronics, süregelen büyüme grafiği, Ar-Ge çalışmalarında yakaladığı başarı ve sağladığı müşteri memnuniyetiyle E-Turquality programı kapsamına alındı. Ayrıca, E- Turquality (Bilişim Yıldızları) programında toplam 26 firma bulunuyor.

Mert Software & Electronics’in Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Yazılım ve elektronik tabanlı çalışmalarımız şu anda dünya ölçeğinde 18 ülkede uygulanıyor. Bizler üretimde dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışıyoruz, ülke olarak üretim gücümüzü korumak için dijital dönüşümün gerekliliği için farkındalık oluşturuyoruz. Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan E- Turquality kapsamına alındığımız için mutluyuz. Markamız trex’in uluslararası arenada satış ve pazarlama faaliyetlerini daha da arttırarak yeni başarılar ve ülkemizin hedefleri için çalışacağız” dedi.