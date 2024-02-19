Marsala Calvin Klein’ı ağırladı

1968'de Amerikalı moda tasarımcısı Calvin Klein tarafından kurulan, 2002'de PVH şirketi tarafından satın alınan ve dünyanın en tanınmış moda evlerinden olan Calvin Klein’ın moda ekibi, Marsala Tekstil’i ziyaret etti. Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özel ve firma çalışanları tarafından ağırlanan Calvin Klein ekibine firmanın üretimi prosesleri anlatılırken 2024 yaz kreasyonları tanıtıldı. Calvin Klein yaz koleksiyonları için Marsala’yı tercih etti.