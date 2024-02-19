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Marsala Calvin Klein’ı ağırladı
Tekstil sektöründe elde ettiği başarılı büyümeyle adından söz ettiren Marsala Tekstil, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda önemli firmaların tercihi oluyor. Firma son olarak Dünya devlerinden Calvin Klein’ı ağırladı.
Şirketler 19.02.2024, 19:24
1968'de Amerikalı moda tasarımcısı Calvin Klein tarafından kurulan, 2002'de PVH şirketi tarafından satın alınan ve dünyanın en tanınmış moda evlerinden olan Calvin Klein’ın moda ekibi, Marsala Tekstil’i ziyaret etti. Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özel ve firma çalışanları tarafından ağırlanan Calvin Klein ekibine firmanın üretimi prosesleri anlatılırken 2024 yaz kreasyonları tanıtıldı. Calvin Klein yaz koleksiyonları için Marsala’yı tercih etti.
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