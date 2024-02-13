Kün Enerji ile özel çözümler

Ayaz Kauçuk, bünyesinde oluşturduğu yeni markası Kün Enerji ile çadırdan Tiny House’a kadar birçok alanda kullanıcıların enerjiye istedikleri yerde ulaşmalarını hedefliyor. Şirket, bu amaçla güç kapasitesine göre farklı cihazlar üreterek tüketicilerin hizmetine sundu.

Kauçuk, plastik, sağım sistemleri ve çiftlik ekipmanları alanlarında da müşterilerine özel çözümler sunan Ayaz Kauçuk’un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdoğan, ürünleri test aşamaları, kalite standartları gibi süreçleri başarılı şekilde tamamlayarak güvenli ve sağlam olarak piyasaya sunduklarını, bu sayede doğadaki enerji ihtiyacı kolaylıkla sağlanabildiğini belirtti.

Üretilen cihazlar, güneş panelleriyle şarj olmakla beraber istenildiği takdirde elektrikle de şarj edilebilme özelliğine sahip olduğunu ifade eden Özdoğan, sadece solar panel bağlantısını yaparak hızlı bir şekilde elektrik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Özdoğan, “İlhamını güneşten olan bu cihazlar, kullanıcıların rahatlıkla taşıyabilmeleri için özel olarak tasarlanmış taşıma modüllerine sahip. Bu konuda da teknolojik çalışmalarına devam eden şirket, daha hafif ve daha uzun süre kullanılabilen ürünler üzerine Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına devam ettiriyor” dedi.