Kırayteks yenilikçi ürünlerini sergiledi

Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen R+T 2024’te 43 ülkeden toplam bin 20 katılımcı firma, yenilikleri sunma olanağı buldu. 146 ülkeden 61 bin ticari ziyaretçi, sektördeki en yeni ürün ve hizmetleri canlı ortamda deneyimleme imkanı buldu.

Fuara katılan Kırayteks Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kırayoğlu, “Hem katılım hem de ziyaretçi sayısı anlamında çok değerli ve kalabalık bir fuardı. Fuarda yeni ürünlerimiz vardı. Öncelikle bizim ana işimiz iç mekan ve dış mekan gölgelendirme kumaşlarıdır. Bunun başında da stor perdeler geliyor. Bu fuarda ilk defa zip perde diye adlandırılan dış mekan stor perdemizi tanıttık. Yine dış mekanda kullanılan mobilyalar ve oturma grupları için özel olarak ürettiğimiz outdoor kumaşlar, şemsiye, tente ve branda kumaşlarımız çok beğeni topladı. Tüm bu ürün gruplarımız için oldukça yoğun ziyaretçi ağırladık. Fuar bizim için oldukça başarılıydı” dedi.