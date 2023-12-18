Kauçuk ve plastik parçada özel çözüm

1970 yılında Osman Nuri tarafından kurulan çeşitli sanayi alanları ve uygulamaları için kauçuk ve plastik parça üreten Ayaz Kauçuk, ikinci nesil olarak görevi devralan Hakan Özdoğan yönetiminde ürün yelpazesini genişleterek kauçuk, plastik, sağım sistemleri ve çiftlik ekipmanları alanlarında da müşterilerine özel çözümler sunarak sektörüne öncülük ediyor.

Yaklaşık 20.000 metrekarelik modern tesislerinde küresel ölçekte hizmet verdiklerini ifade eden Ayaz Kauçuk Genel Müdürü Hakan Özdoğan, “Sektördeki tecrübemiz ve uzman kadromuz sayesinde, yenilikçi ve dayanıklı ürünler üretme hedefiyle yola devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız ve sürekli iyileştirme çabalarımız, müşterilerimize en son teknolojiyi ve en iyi kaliteyi sunmaya özen gösteriyoruz. Türkiye’deki geniş bayi ağımız ve 110’dan fazla ülke ile 7 kıtaya gerçekleştirdiğimiz ihracat ile dünya çapında tanınan bir marka konumdayız” dedi.

Ayaz Kauçuk Genel Müdürü Hakan Özdoğan, kendi bünyesindeki Melasty, Puhu1507, Kun Energy markalarıyla sektörde güvenilir bir tercih olduğunu ifade etti.