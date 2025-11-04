Burtom Sağlık Grubu, pandemi süreciyle birlikte oluşan talepler üzerine bünyesinde kurduğu Evde Sağlık ve Bakım Merkezi ile hastaların ihtiyacı olan hizmetleri hastane konforunu aratmayacak şekilde evlere taşıyor. Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Burtom Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Evde Sağlık ve Bakım Merkezi, hastaların tanı, tedavi ve takip süreçlerini ev konforunda, güvenli ve bütüncül bir yaklaşımla sunuyor. Burtom Evde Sağlık ve Bakım Mesul Müdürü Dr. Fehmi Türker, evde sağlık hizmetlerinin ülkemizde 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenleme altına alındığını hatırlatarak, bu hizmetlerin dünya genelinde uzun süredir devlet politikalarıyla desteklendiğini belirtti. Türker, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bugün birçok ülkede evde sağlık hizmetlerinin hızla yaygınlaşmasının birçok nedeni var. Evde bakım hizmetleri, hastanın kendi ev konforunda ailesiyle birlikte olmasını sağlar; bu da hastaların psikolojik olarak rahat ve huzurlu olmalarını sağlayarak iyileşmelerini hızlandırır. Enfeksiyon riskinin daha az olması, daha güvenli bir tedavi ve iyileşme süreci sunar. Ayrıca hastanede kalış süresini azaltarak tedavi hizmetlerini daha ekonomik hale getirir.”