Ambalaj endüstrisinin Avrasya’daki en büyük buluşması olan 30. Uluslararası Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 22–25 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen fuar, 120 bin metrekarelik alanda 1200’ün üzerinde yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. 15 bini yurtdışından olmak üzere 80 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuar, ambalaj sanayisinin bölgedeki en büyük ticaret platformu olarak öne çıktı. Plastik ambalaj sektöründe Bursa’nın öncü kuruluşlarından Ayplastik A.Ş., bu yıl da fuarda açtığı modern standıyla dikkat çekti. Şirket, geliştirdiği yüksek katma değerli, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ambalaj çözümlerini yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sundu.

Kağan Yeşil: “Sektördeki dönüşüme yön veren bir üretici konumundayız”

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Ayplastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, hem Türkiye’deki ambalaj sektörünün büyüme potansiyeline hem de şirketin global vizyonuna dikkat çekti: “Köklü geçmişe sahip bir firma olarak, her zaman sektörde yeniliklerin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Üretim süreçlerimizde dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı artırarak hem verimliliği hem çevresel duyarlılığı ön planda tutuyoruz. Bugün sadece Türkiye’nin önde gelen perakende ve endüstriyel markalarına değil, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.”