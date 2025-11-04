21’inci yüzyıl becerileri göz önünde bulundurularak Bilim Kurulu rehberliğinde, Bursa’nın en deneyimli eğitim kadrosuyla eğitim yolculuğunu sürdüren Uludağ Koleji, öğrencilere armağan edilen fidanlarla gelecek nesillere farkındalık kazandırdı. Kolej yetkilileri, öğrencilerine yaptığı açıklamada, “Her fidan nasıl kök salıp büyüyorsa, sizler de her gün yeni bilgilerle güçleneceksiniz. Başarı yolculuğunuzda hep yanınızda olacağız; bilgi ve sevgiyle sizi destekleyeceğiz. Sizler de tıpkı fidanlar gibi geleceğe umut olacaksınız” mesajını verdi. Etkinlik, öğrencilerin doğayla buluştuğu ve gelecek için farkındalık kazandığı anlamlı bir başlangıç olarak değerlendirildi. Uludağ Koleji, yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir motivasyon ve ilhamla başladı.