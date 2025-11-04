7.763 kilometreye ulaşan şebeke uzunluğuyla 1,2 milyonu aşkın abonesini doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturan Aksa Bursa Doğalgaz, sertifikalı iç tesisat firmalarıyla bir araya geldi. Toplantı kapsamında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu tarafından belirlenen mevzuatlar ile doğal gaz tesisatı dönüşümlerindeki güncel teknik uygulama usul ve esasları görüşüldü. Ayrıca, güvenli ve hızlı tesisat dönüşümünün önemine işaret edildi.

Öncelik her zaman kesintisiz ve güvenli gaz arzı

150’ye yakın sertifikalı iç tesisat firma yetkilisinin katıldığı toplantı, Aksa Bursa Doğalgaz’ın merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, abonelerin doğal gazı güvenli ve verimli şekilde kullanmaya devam edebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılarıyla ele alındı. Doğal gaz dönüşüm süreçlerinde kalite standartlarının korunması, teknik uygulamalarda güncel mevzuata uyumun sağlanması ve süreçlerin daha verimli yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Aksa Bursa Doğalgaz, önceliğin her zaman kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı olduğuna dikkat çekerek, sertifikalı iç tesisat firmalarıyla birlikte gerçekleştirdikleri iş birliğinin vatandaşlara fayda sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.