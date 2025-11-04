Türkay Eyrice, Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Eyrice, yaptığı konuşmada Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltması için yerli üretim ve Ar-Ge yatırımlarının kritik önemine dikkat çekti. “Üreten Türkiye hedefinde, yerli teknolojileri geliştiren, kendi cihazlarını tasarlayıp dünyaya satan genç mühendisler çok önemli bir rol üstlenecek” diyen Eyrice, biyomedikal mühendisliğinin insan yaşamına doğrudan dokunan stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Sağlık teknolojilerinde yapay zekâ, biyomalzeme, protez tasarımı, medikal robotlar ve sensör teknolojilerinin geleceğin en stratejik alanlarını oluşturduğunu belirten Türkay Eyrice, şunları söyledi : “Tahminlere göre ülkemizde yaklaşık 20 bin farklı tıbbi cihaz ve sistem sağlık kurumlarında kullanılmakta. Ancak bu cihazların büyük bölümü hâlâ yurt dışından ithal ediliyor. İşte bu noktada sizlere, yani geleceğin biyomedikal mühendislerine çok önemli bir sorumluluk düşüyor. ‘Bu ülkenin kendi medikal cihazlarını üreten, kendi yazılımlarını geliştiren, kendi markalarını dünyaya taşıyan genç mühendislere ihtiyacı var. Türkiye, üreten ve ihraç eden bir medikal teknoloji ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek olan sizlersiniz.”

“Yerli diş protezi üretiminde dünya ligindeyiz”

1999 yılında küçük bir laboratuvarla yola çıktıklarını belirten Eyrice, bugün dört şirketten oluşan Eyrice Dental Grubu’nun ağız ve diş sağlığı alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarından biri haline geldiğini ifade etti. Bursa TEKNOSAB’da temelleri atılan yeni üretim tesislerinin, yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacağını anlatan Eyrice, fabrikanın yıllık 2 milyon diş protezi üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi. Eyrice şöyle konuştu: “Enerjisini kendi üreten, tıbbi atıklarını kendi bertaraf eden, yapay zekâ destekli üretim sistemlerine sahip çevreci bir fabrika kuruyoruz. Bu yatırımla Türkiye, ABD, Hindistan ve Çin’in ardından, yüksek teknoloji ile diş protezi üretebilen dördüncü ülke olacak.”