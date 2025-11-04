Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında, plastik atıkları işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran, Romanya ve Fas’ta kurduğu şirketlerle global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Burpol Polimer Plastik, uyguladığı inovatif yöntemleri ve ürünlerini, yurtiçindeki ve yurtdışındaki sektörel fuarlarda tanıtıyor. Burpol Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında belirlenen Karbon Nötr 2050 hedefi doğrultusunda AB’nin döngüsel ekonomiye geçiş için önceliklendirdiği 7 alandan birinin plastikler olduğunu ve geri dönüştürülmüş plastiklerin başta otomotiv olmak üzere sektörlerde çok önemli bir ham madde kaynağı olarak kullanıldığını belirtti. Yıldırım, plastiklerin çağımızın en önemli malzemesi haline geldiğini, hafif tasarım, kullanım kolaylığı, enerji verimliliği ve çok yönlülüğüyle tıbbi teknolojiden mobiliteye ve enerji tedarikine kadar birçok alanda kullanıldığını ifade etti. Fuar süresince başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere birçok sektörden firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, “K- Fair 2025, plastik ve kauçuk endüstrisinin üç yılda bir düzenlenen en önemli uluslararası platformu niteliğinde. Sektörümüzün geleceğini bu tarz uluslararası organizasyonlar şekillendiriyor. Bu fuara katılarak firmamızın üretim gücünü ve kabiliyetlerini tüm dünyaya sergiledik. Deneyimli ekibimizle iştirak ettiğimiz K-Fair 2025’te, Burpol Polimer’in yüksek performanslı polimer çözümleri, sektörlerinin öncüsü firmalar tarafından kabul gördü. Standımızı ziyaret eden firma yetkililerinin olumlu değerlendirmeleri doğru yolda olduğumuzu gösterdi, 600’ü aşkın görüşme gerçekleştirdik. Global bir marka olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Plastik geri dönüşümünde ilklere imza atmaya ve bayrağımızı yurt dışında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Küresel bir sorun haline gelen plastik kirliliği sorununu hep birlikte çözebiliriz” dedi.