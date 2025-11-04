Şirket, global pazarlarda gösterdiği istikrarlı performans ve müşteri memnuniyetine dayalı sürdürülebilir büyüme stratejisiyle, Türk sanayisinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı. BEKAMAK tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışanlara, distribütörlere ve iş ortaklarına teşekkür edilerek, “Birlikte üretmeye ve birlikte büyümeye devam ediyoruz” mesajı verildi. Yüksek kaliteli üretimi, teknolojik yatırımları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan BEKAMAK, önümüzdeki dönemlerde de sektöründe yenilikçi projelerle ihracat çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.