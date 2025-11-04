Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, Türkiye’de kurum içi öğrenme ve gelişim alanındaki başarılı uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nde, “Bu İş Eşitlik İşi” projesiyle Sosyal Etki Kategorisi 2025 Ödülü’nün sahibi oldu. Borçelik’in kurumsal eğitim platformu Borçelik Teknik Akademi’nin (BTA), BUİKAD ve NOSAB iş birliğiyle yürüttüğü proje, sanayide kadın istihdamını artırmayı ve “erkek işi” olarak görülen mesleklerde kalıpları dönüştürmeyi hedefliyor.

Proje dahilinde kaynak operatörlüğü, köprülü vinç operatörlüğü, forklift operatörlüğü, kalite kontrol ve lojistik gibi üretime yönelik alanlarda eğitimler verildi. Proje, istihdam yaratmakla kalmayıp, ölçülebilir kazanımlar, sistematik başvuru süreçleri ve iş hayatına hazırlık yol haritalarıyla sürdürülebilir bir sosyal etki modeli de sunuyor. “Bu İş Eşitlik İşi” bugüne kadar 66 kadın istihdama kazandırdı.

“Dönüşümün kalıcı olmasını sağlayacak bir ekosistem inşa ediyoruz”

Borçelik İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer, ödülle ilgili şunları söyledi: “‘Bu İş Eşitlik İşi’ projesi, Borçelik’in fırsat eşitliğini işin kalbine koyan yaklaşımının somut örneklerinden. Sanayide kadın istihdamını artırırken, işletmelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir model kurduk. BUİKAD ve NOSAB ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği sayesinde nitelikli istihdam yaratmanın yanı sıra, dönüşümün kalıcı olmasını sağlayacak bir ekosistem inşa ediyoruz. Projemizi daha da genişleterek etkimizi büyütmeye devam edeceğiz.”