Karsan elektriklide Avrupa’da ilk 5’e girmeyi hedefliyor

Baş, İstanbul’da düzenlenen basın top­lantısında Karsan’ın 2022 yılı değerlen­dirmesini yaparken, 2023 yılı planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Avrupa’daki elektrikli minibüs ve oto­büs pazarında pazar paylarını artırdıkla­rını belirten Baş, şunları kaydetti:

“Yüzde 277 büyüdük. 8 tonun üzerin­deki elektrikli otobüs pazarında en çok büyüyen marka Karsan oldu. Ve Av­rupa’daki elektrikli minibüs ve otobüs pazarında, pazar payımız da yüzde 6,5’lara çıktı 2022 yılında. Elektrikli araç pazarında var olmak istiyoruz ve bütün enerjimizi oraya konsantre ediyoruz. Yüzde 6,5 pazar payı da çok ciddi bir rakam Avrupa’da, elektriklide. İlk 10’a girdik Avrupa’da şu anda ama hedefimiz ilk 5’e girmek.”

Megane üretiminde 3 vardiya

Okan Baş, Karsan tesislerinde Renault Megane üretimi sürecine de değindi.

Renault markası için Megane sedanın üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başladıklarını anımsatan Baş, “Bu bizim için ne demek? İstihdamımızı fazladan 1000 kişi artırmak demekti. Sadece Kar­san için olan istihdam. 2023’ün üretim planı, 35 bin adetti. Şu anda talepler 48 bin adet. Bu, bizim için en kısa sürede 3 vardiyaya geçmek demek. Biz bunun ha­zırlığı içerisindeyiz “ diye konuştu.