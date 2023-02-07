Karsan, 272 adetlik araç teslimatını tamamladı
Karsan, Avrupa pazarındaki büyüme hamlesinin yanında Türkiye’deki faaliyetlerine de hızla devam ediyor.
Karsan, Türkiye pazarındaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde” olma vizyonuyla hareket eden Karsan, Türkiye’deki yerel yönetimlerin de filolarını yeni teknolojiye sahip gelişmiş modelleriyle de yenilemelerine tam destek sağlıyor.
Geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla açtığı araç alımı ihalesini 205 adet Menarinibus Citymood ile kazanan Karsan, bu kapsamda son 41 adetlik otobüsünün de teslimatını gerçekleştirdi.
67 adet çevre dostu ATAK ile toplam 205 adet 12 ve 18 metre CNG’li Citymood otobüsü kapsayan araç alım ihalesinde Karsan, 41 adetlik son teslimat ile süreci tamamlamış oldu. Karsan, ihale kapsamında ayrıca 3 yıl boyunca da araç bakım ve onarım hizmetlerini üstlenecek.