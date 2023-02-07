Karsan, 272 adetlik araç teslimatını tamamladı

Karsan, Türkiye paza­rındaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. “Mo­bilitenin geleceğinde bir adım önde” olma vizyo­nuyla hareket eden Kar­san, Türkiye’deki yerel yönetimlerin de filolarını yeni teknolojiye sahip ge­lişmiş modelleriyle de ye­nilemelerine tam destek sağlıyor.

Geçen yıl Mersin Bü­yükşehir Belediyesinin Avrupa İmar ve Kal­kınma Bankası katkıla­rıyla açtığı araç alımı iha­lesini 205 adet Menarinibus Citymood ile kazanan Karsan, bu kapsamda son 41 adetlik otobüsünün de teslima­tını gerçekleştirdi.

67 adet çevre dostu ATAK ile toplam 205 adet 12 ve 18 metre CNG’li Citymood otobüsü kapsa­yan araç alım ihalesinde Karsan, 41 adetlik son tes­limat ile süreci tamamla­mış oldu. Karsan, ihale kapsamında ayrıca 3 yıl boyunca da araç bakım ve onarım hizmetlerini üstlenecek.