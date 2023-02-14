Kaplanlar Soğutma’dan TEKNOFEST desteği

Bursa iş dünyasının önde gelen işletmeleri, BUÜ’nün 2023 yılı TEKNOFEST yarışlarında mü­cadele edecek takımlarını yalnız bırakmıyor. Önceki yıllarda Üniversite yönetiminin başlattığı sponsorluk çalışmalarına bugüne kadar çok sayıda firmadan des­tek geldi. Öğrencilere maddi katkının yanı sıra men­törlük desteği veren firmalara Kaplanlar Soğutma da eklendi. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Nazlı Kaplan imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla­vuz, marifetli gençlerin desteklenmesi ve motivasyon­larının arttırılmasına gayret ettiklerini vurguladı.

Kaplanlar Soğutma Genel Müdürü Nazlı Kaplan ise gençlere destek olma imkanı verdikleri için üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Kaplan, öğrencilerin üretme ve çalışma isteği olduğu sürece her zaman firma olarak yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.