Kaleli, İMSİAD’ı ağırladı

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği’nin yönetim kurulu toplantısı Kaleli ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kaleli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, İMSİAD Başkanı Şeref Demir ve yönetim kurulu üyelerine çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaleli, “Bu anlamlı buluşma, sektör paydaşlarını bir araya getirerek işbirliği ve dayanışma içinde olmalarına vesile oldu. Gelecekteki potansiyel işbirlikleri ve ortak projeler için de uygun bir zemin hazırladı” dedi.