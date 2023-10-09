Son Dakika
İnoksan Rusya pazarında
Türkiye’nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinden biri olan İnoksan, 26.Uluslararası Rusya Otel ve Restoran Ekipmanları Fuarı olan PIR EXPO’ya katıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da 03-06 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen 26.Uluslararası Rusya Otel Ve Restoran Ekipmanları Fuarı olan PIR EXPO’ya katılan İnoksan, ürün ve yenilikleri ile ziyaretçilerden tam not aldı.
Şirketler 09.10.2023, 18:26
İnoksan, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği ısı geri kazanımlı bulaşık makinası ve 10 inç yeni ekranlı inosmart fırınını fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunarken, sıcak – soğuk olarak müşterinin dekoruna uygun üretilebilen servis hatları için modüler drop-in üniteleri, kendine özgü fan sistemi sayesinde tepsiler arası homojen pişirme imkanı sunan 12 ayrı pişirme moduna sahip yarı endüstriyel kuzine fırınları, hareketli salad barları ve daha birçok sergilediği ürünlerle üretim tecrübesini gözler önüne serdi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1428'inci Sayı
Ekim 2023
Eko Haber - 1427'nci Sayı
Ekim 2023