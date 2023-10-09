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İnoksan Rusya pazarında

Türkiye’nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinden biri olan İnoksan, 26.Uluslararası Rusya Otel ve Restoran Ekipmanları Fuarı olan PIR EXPO’ya katıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da 03-06 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen 26.Uluslararası Rusya Otel Ve Restoran Ekipmanları Fuarı olan PIR EXPO’ya katılan İnoksan, ürün ve yenilikleri ile ziyaretçilerden tam not aldı.

Şirketler 09.10.2023, 18:26
İnoksan Rusya pazarında

İnok­san, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği ısı geri kazanımlı bulaşık makinası ve 10 inç yeni ekranlı inosmart fırınını fuar ziya­retçilerinin beğenisine sunarken, sıcak – soğuk olarak müşterinin dekoruna uy­gun üretilebilen servis hatları için modü­ler drop-in üniteleri, kendine özgü fan sistemi sayesinde tepsiler arası homojen pişirme imkanı sunan 12 ayrı pişirme moduna sahip yarı endüstriyel kuzine fı­rınları, hareketli salad barları ve daha birçok sergilediği ürünlerle üretim tecrübesini gözler önüne serdi.

#inoksan #Rusya
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