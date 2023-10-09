İnoksan Rusya pazarında

İnok­san, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği ısı geri kazanımlı bulaşık makinası ve 10 inç yeni ekranlı inosmart fırınını fuar ziya­retçilerinin beğenisine sunarken, sıcak – soğuk olarak müşterinin dekoruna uy­gun üretilebilen servis hatları için modü­ler drop-in üniteleri, kendine özgü fan sistemi sayesinde tepsiler arası homojen pişirme imkanı sunan 12 ayrı pişirme moduna sahip yarı endüstriyel kuzine fı­rınları, hareketli salad barları ve daha birçok sergilediği ürünlerle üretim tecrübesini gözler önüne serdi.