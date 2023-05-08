İnegöl’ün ihracat şampiyonu Weltew

İhracat şampiyonu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Türk Mobilyasını Dünyaya Alkışlatan Marka” olarak kaliteli Türk mobilyasını dünya ile buluşturmaya devam ediyoruz. Markamızın istikrarlı büyümesi haricinde kentimizin kalkınmasına katkımızın olması bizi mutlu ediyor” dedi.