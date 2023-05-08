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İnegöl’ün ihracat şampiyonu Weltew
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, İnegöl’ün 2022 yılı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Buna göre 20,6 milyon dolarlık ihracatı ile Weltew Home, üst üste üçüncü yılda İnegöl’ün mobilya alanında ihracat yıldızı olarak başarısını perçinledi.
Şirketler 08.05.2023, 21:31 08.05.2023, 21:41
İhracat şampiyonu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Türk Mobilyasını Dünyaya Alkışlatan Marka” olarak kaliteli Türk mobilyasını dünya ile buluşturmaya devam ediyoruz. Markamızın istikrarlı büyümesi haricinde kentimizin kalkınmasına katkımızın olması bizi mutlu ediyor” dedi.
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