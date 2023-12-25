İletişim Yazılım’a İnovaLİG 2023’te ödül

İnovaLİG tarafından yapılan İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları ve İnovasyon Sonuçları kategorilerinde yapılan değerlendirmede, İletişim Yazılım’ın İnovasyon Döngüsü kategorisinde gösterdiği üstün performansla sürdürülebilir büyüme ve verimlilik konularındaki taahhüdünü bir kez daha tescil ettiği vurgulandı. İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, “Bu, sadece bir ödül değil, aynı zamanda bizim inovasyonla olan kararlılığımızın, yaratıcılığımızın ve birlikte çalışma azmimizin bir yansıması. Gelecekte birlikte daha büyük ve daha heyecan verici başarılar elde edeceğimize inanıyorum.

Şirketimize bu gururu yaşatan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.