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Heinz Linear’ın yıldızı parlıyor

Oktay Holding’in 1963’ten günümüze büyüyen sektör tecrübesini, profesyonel mühendislerden oluşan ekibi ile birleştiren Heinz Linear, elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinin parlayan yıldızı oluyor.

Şirketler 14.02.2023, 00:01
Heinz Linear’ın yıldızı parlıyor

Kurulduğu günden bu yana Türkiye ve Bursa sanayisine katma değer sağlayan Oktay Hol­ding, 1963 yılında bobinaj ile çık­tığı üretim yolculuğunu emaye bobin telleri ve elektrik motor gibi farklı alanlar ile çeşitlendirirken, uluslararası arenada da yatırımla­rına devam ediyor.

Oktay Holding’in iştiraklerin­den olan Heinz Linear, Oktay Hol­ding’in 60 yıla yakın tecrübesi ve alanında uzman mühendis kadrosuyla elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinde adından söz ettiri­yor. Heinz Linear Elektro Statik Toz Boya olarak sektörünün parlayan yıldızları ol­duklarını vurgulayan Oktay Holding Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Onat Er­toksöz, “İşletmelerin toz boya konusunda karşı karşıya kaldıkları her türlü sorun ve problemlerde onların çözüm ortağı olmak istiyoruz. Bu alandaki deneyim ve bilgi­mizle firmaların yanındayız” dedi.

Heinz Linear Elektromanyetik Sistemler olarak da sektörlerindeki pazar paylarını her geçen gün artırdıkla­rının ve müşteriler tarafından ara­nan bir firma konumuna geldikle­rinin altını çizen Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Onat Ertoksöz, bu alanda da hem ürünleri hem de hizmetle­riyle fark yarattıklarını vurguladı. Profesyonel elektromanyetik sis­temler konusunda geniş bir üre­tim yelpazesine sahip olduklarını belirten Ertoksöz, “Manyetik gönyeler, elektromanyetik tutucular, tablalar ve se­peratörler, manyetik tamburlar, sac ayırıcı manyetik kutular, mıknatıslar, inşaat de­miri ve kütük demir taşıyıcıları ile özel imalat manyetik tablalar imal ediyoruz” şeklinde konuştu.

#Oktay Holding #Heinz Linear
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