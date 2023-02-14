Heinz Linear’ın yıldızı parlıyor
Oktay Holding’in 1963’ten günümüze büyüyen sektör tecrübesini, profesyonel mühendislerden oluşan ekibi ile birleştiren Heinz Linear, elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinin parlayan yıldızı oluyor.
Kurulduğu günden bu yana Türkiye ve Bursa sanayisine katma değer sağlayan Oktay Holding, 1963 yılında bobinaj ile çıktığı üretim yolculuğunu emaye bobin telleri ve elektrik motor gibi farklı alanlar ile çeşitlendirirken, uluslararası arenada da yatırımlarına devam ediyor.
Oktay Holding’in iştiraklerinden olan Heinz Linear, Oktay Holding’in 60 yıla yakın tecrübesi ve alanında uzman mühendis kadrosuyla elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinde adından söz ettiriyor. Heinz Linear Elektro Statik Toz Boya olarak sektörünün parlayan yıldızları olduklarını vurgulayan Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onat Ertoksöz, “İşletmelerin toz boya konusunda karşı karşıya kaldıkları her türlü sorun ve problemlerde onların çözüm ortağı olmak istiyoruz. Bu alandaki deneyim ve bilgimizle firmaların yanındayız” dedi.
Heinz Linear Elektromanyetik Sistemler olarak da sektörlerindeki pazar paylarını her geçen gün artırdıklarının ve müşteriler tarafından aranan bir firma konumuna geldiklerinin altını çizen Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onat Ertoksöz, bu alanda da hem ürünleri hem de hizmetleriyle fark yarattıklarını vurguladı. Profesyonel elektromanyetik sistemler konusunda geniş bir üretim yelpazesine sahip olduklarını belirten Ertoksöz, “Manyetik gönyeler, elektromanyetik tutucular, tablalar ve seperatörler, manyetik tamburlar, sac ayırıcı manyetik kutular, mıknatıslar, inşaat demiri ve kütük demir taşıyıcıları ile özel imalat manyetik tablalar imal ediyoruz” şeklinde konuştu.