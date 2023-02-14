Heinz Linear’ın yıldızı parlıyor

Kurulduğu günden bu yana Türkiye ve Bursa sanayisine katma değer sağlayan Oktay Hol­ding, 1963 yılında bobinaj ile çık­tığı üretim yolculuğunu emaye bobin telleri ve elektrik motor gibi farklı alanlar ile çeşitlendirirken, uluslararası arenada da yatırımla­rına devam ediyor.

Oktay Holding’in iştiraklerin­den olan Heinz Linear, Oktay Hol­ding’in 60 yıla yakın tecrübesi ve alanında uzman mühendis kadrosuyla elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerinde adından söz ettiri­yor. Heinz Linear Elektro Statik Toz Boya olarak sektörünün parlayan yıldızları ol­duklarını vurgulayan Oktay Holding Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Onat Er­toksöz, “İşletmelerin toz boya konusunda karşı karşıya kaldıkları her türlü sorun ve problemlerde onların çözüm ortağı olmak istiyoruz. Bu alandaki deneyim ve bilgi­mizle firmaların yanındayız” dedi.

Heinz Linear Elektromanyetik Sistemler olarak da sektörlerindeki pazar paylarını her geçen gün artırdıkla­rının ve müşteriler tarafından ara­nan bir firma konumuna geldikle­rinin altını çizen Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Onat Ertoksöz, bu alanda da hem ürünleri hem de hizmetle­riyle fark yarattıklarını vurguladı. Profesyonel elektromanyetik sis­temler konusunda geniş bir üre­tim yelpazesine sahip olduklarını belirten Ertoksöz, “Manyetik gönyeler, elektromanyetik tutucular, tablalar ve se­peratörler, manyetik tamburlar, sac ayırıcı manyetik kutular, mıknatıslar, inşaat de­miri ve kütük demir taşıyıcıları ile özel imalat manyetik tablalar imal ediyoruz” şeklinde konuştu.