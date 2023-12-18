Hayat Hastanesi pozitif atölyede

Bursa ve bölgesinde yaşayanlara daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken bölüm yöneticilerini de eğitime tabi tutan Hayat Hastanesi yönetimi Uludağ Swiss Otel’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar “İşletmelerin başarısını etkileyen en önemli faktörlerin başında insan gücü gelmektedir. Kurum olarak biz de personel eğitimi ve gelişimi için önemli yatırımlar yapıyoruz. İlk olarak tüm personelimiz ve ailesinin katılımıyla interaktif tiyatro etkinliği, ikinci olarak bölüm müdürlerimizin katılımıyla pozitif atölye etkinliği düzenledik. Bu atölye çalışması arkadaşlarımla hem oyun, hikaye anlatma gibi tekniklerle yaratıcılıklarını, iletişim becerilerini, takım çalışmasını ve problem çözme yeteneklerini geliştiriyorlar hem de iş motivasyonunu, verimliliğini ve iş tatminini artırabiliyorlar” dedi.