Güvenli yapının yolu kaliteli hazır betonda
Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, “Kaliteli betonun güvenli yapılar üzerindeki etkisi tartışılamaz. Kalitesiz beton ve uygun olmayan zeminlere yapılan inşaatlar sonucunda depremin ölümcül etkisi ortaya çıkıyor. Ortalama 100 m2 bir daire için kaliteli bir betonun daire başına maliyeti dairenin toplam değerinin neredeyse yüzde 3’ü kadardır.‘’ ifadelerini kullandı.
Bursa Beton, 1986 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürürken kaliteli beton üretimi bilinci konusunda öncü duruşuyla inşaat sektöründe mega projelere çözüm ortaklığı sunmaya devam ediyor.
Yıllardır kaliteli betonunun, güvenli yapıların ve bina risk tespitinin önemine vurgu yaparak uyarılarda bulunan Bursa Beton’un Genel Müdürü Barbaros Onulay; Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Onulay, “Sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapılar için; en başta doğru şehir planlaması ,doğru mimari tasarımı, doğru zemin etüdünün yapılması, doğru taşıyıcı sistemin seçimi, projelendirilmesi, uygulanması ve bu esnada güvenilir yapı malzemelerinin kullanılması önem arz etmektedir.
Betonarme bir sistemin depreme dayanıklılığını sağlayan unsurlar ise doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru denetleme mekanizmalarıdır. Bir kez daha gördük ki burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek ve içinde yaşadığımız binaları depreme dayanıklı hale getirmektir” ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı binaların yapımında istenilen kalitede betonun üretilmesi için ne yapılmalı sorusuna açıklık getiren Onulay, “Günümüzün en yaygın yapı malzemesi konumundaki betonun tasarımı ve uygulaması yapılırken, belirli kuralların göz önünde bulundurulması ve kalite/yeterlilik şartının aranması gerekmektedir” dedi.