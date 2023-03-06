Güvenli yapının yolu kaliteli hazır betonda

Bursa Beton, 1986 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürürken kaliteli beton üretimi bilinci ko­nusunda öncü duruşuyla inşaat sektöründe mega projelere çözüm ortaklığı sunmaya devam ediyor.

Yıllardır kaliteli betonunun, güvenli ya­pıların ve bina risk tespitinin önemine vurgu yaparak uyarılarda bulunan Bursa Beton’un Genel Müdürü Barbaros Onulay; Kahramanmaraş merkezli yaşa­nan iki büyük depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Onulay, “Sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapılar için; en başta doğru şehir planlaması ,doğru mimari tasarımı, doğru zemin etüdünün yapılması, doğru taşıyıcı sistemin seçimi, projelendirilmesi, uygu­lanması ve bu esnada güvenilir yapı mal­zemelerinin kullanılması önem arz etmektedir.

Betonarme bir sistemin depreme dayanıklılığını sağlayan unsurlar ise doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru denet­leme mekanizmalarıdır. Bir kez daha gördük ki burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğ­renmek ve içinde yaşadığımız bina­ları depreme dayanıklı hale getirmektir” ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı binaların yapımında istenilen kalitede betonun üretilmesi için ne yapılmalı sorusuna açıklık getiren Onulay, “Günümüzün en yaygın yapı malzemesi konumundaki betonun tasa­rımı ve uygulaması yapılırken, belirli ku­ralların göz önünde bulundurulması ve kalite/yeterlilik şartının aranması gerek­mektedir” dedi.