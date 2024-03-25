Gökçelik’ten Almanya’da gövde gösterisi

Avrupa’nın en büyük Uluslararası İntralojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Fuarı olan LogiMAT, 19-21 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Akıllı fabrikalarda üretilen yeni nesil teknoloji ürünlerin sergilendiği fuarda, GDS Gökçelik Depo Sistemleri markasıyla yer alan firma; mekik sistemi, mobile rack gibi akıllı depo sistemleri ürünlerini tanıttı.

Gökçelik Ar-Ge birimi tarafından geliştirilmiş radyo frekans kontrollü mekik raf sistemleri, 1,5 tona kadar taşıma kapasitesi, farklı palet ölçülerinde uyumluluk, yüzde 100 endüstriyel PLC Kontrolü, Lityum iyon pil teknolojisi, ERP, WMS ve MES projelerine lokasyon adaptasyonu, uzaktan arıza tespiti ve lokasyon izleme, üst düzey güvenlik taraması, çarpışma önleyici sensör donanımları, FIFO ve LIFO projelerine uyumluluk gibi birçok özelliği ile depo sistemlerinde çözüm sunuyor.

Mobile rack sistemi

Fuarda sergilenen bir diğer ürün de, Gökçelik’in gerçekleştirdiği AR-GE tasarım teknolojileri ile öne çıkan mobile rack sistemi oldu. Depolama kapasitesini maksimumda kullanma avantajı sağlayan bu ürün, envantere kolay erişim sunuyor. Akıllı aydınlatma kontrolü ile elektrik tüketiminde tasarruf sağlıyor, önceden belirlenmiş ürün seçme opsiyonu sunarken, sistem bakımı ve teknik servis maliyetlerini en aza indirgiyor. Özellikle soğuk hava depoları için tercih ediliyor.

Ziyaretçilerden tam not almayı başardıklarını ifade eden Gökçelik yetkililer, yeni iş bağlantılarının sağlandığı fuardan memnun ayrıldıklarını belirttiler.