Eyrice Dental Grubu TEKNOSAB’TA

Yaklaşık 25 yıldır ağız ve diş sağlığı alanında faaliyet gösteren Eyrice Dental Grubu’nun TEKNOSAB’da yatırımına başladığı fabrikanın inşaat çalışmaları devam ediyor. Türkiye, tamamlandığında 1.000 kişinin istihdam edileceği fabrika ile, ABD, Hindistan ve Çin’in ardından son teknoloji ile diş protezi üretimi yapacak dünyadaki dördüncü ülke olacak.

Fabrikanın inşaat çalışmalarını inceleyen Eyrice Dental Grup Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “Halen Türkiye ve Avrupa’nın diş protezi üreten en büyük tesisi bünyemizde bulunuyor. Ayrıca Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Bursa’nın ilk A grubu ADSM’sini bünyemizde bulunduruyoruz. Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisi adına katma değer üreten çalışmalar gerçekleştiriyoruz. TEKNOSAB’daki fabrikamız ile dünya standartlarında üretim yapar hale geleceğiz. Tesisimizi tamamladığımızda ülkemizin diş protezi ihracat tutarı 200 milyon dolara çıkacak ve dünyanın dört bir tarafına diş protezi ihraç edebileceğiz. Dentalde tek seferde yapılan en büyük yatırım olacak tesisimiz, aynı zamanda eğitim merkezi görevi de yapacak. Enerjisini kendi üreten, tıbbi atıklarını kendi imha eden akıllı fabrika olacak tesisimiz bu haliyle Türkiye’de de ilk olacak” şeklinde konuştu.