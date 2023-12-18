Ermetal üniversiteyi ağırladı

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve akademisyenlerden oluşan heyet, Ermetal Fabrikası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener’i ziyaret etti. Gülener üniversite heyetini fabrikayı gezdirmesinin ardından Ermetal-Arge Merkezi ve Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’nın (ERTEV) çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Ermetal Şirketler Grubu olarak otomotiv, ofis mobilyaları, eğitim ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gülener, deneyimini gençlere aktarmak amacıyla ERTEV’i kurarak geleceğin sanayicilerini yetiştirdiklerini ifade etti.

Kalifiye eleman konusunun tüm sektörlerde uzun yıllardır devam eden ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğunun altını çizen Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, “Şirketler grubumuzdaki Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı ile sadece kendi ihtiyacımız için değil, isteyen herkese bu konularda eğitimler veriyoruz.

Üniversite – Sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında Ar-Ge merkezleri önderliğinde projeler geliştiriyoruz. Ortak proje ve faaliyet konusunda kapılarımız BUÜ’ye her zaman açık” dedi.