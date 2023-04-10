Ermaksan’ın Danimarkalı misafirleri

Ar-Ge faaliyetleri ve Endüstri 4.0’a yöne­lik çalışmalarıyla dünyada sektörüne yön veren Ermaksan’ın geliştirdiği yeni tekno­lojiler dünyanın farklı ülkelerinde de ya­kından takip ediliyor.

Bu teknolojileri ve Ermaksan’ın üretim süreçlerini yakından görmek isteyen Da­nimarka’nın Mercantec Meslek Lise­si’nden gelen heyet, Ermaksan’ın genel merkezini ziyaret etti.

Danimarkalı heyet, firmanın üretim tesislerinde ve yüksek teknoloji üretim merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.