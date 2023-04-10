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Ermaksan’ın Danimarkalı misafirleri
Bursa makine sektörünün köklü firmalarından Ermaksan, geliştirdiği yeni teknolojiler ve inovatif ürünleriyle dünyanın takip ettiği bir firma oluyor.
Şirketler 10.04.2023, 23:04
Ar-Ge faaliyetleri ve Endüstri 4.0’a yönelik çalışmalarıyla dünyada sektörüne yön veren Ermaksan’ın geliştirdiği yeni teknolojiler dünyanın farklı ülkelerinde de yakından takip ediliyor.
Bu teknolojileri ve Ermaksan’ın üretim süreçlerini yakından görmek isteyen Danimarka’nın Mercantec Meslek Lisesi’nden gelen heyet, Ermaksan’ın genel merkezini ziyaret etti.
Danimarkalı heyet, firmanın üretim tesislerinde ve yüksek teknoloji üretim merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.
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