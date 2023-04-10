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Ermaksan’ın Danimarkalı misafirleri

Bursa makine sektörünün köklü firmalarından Ermaksan, geliştirdiği yeni teknolojiler ve inovatif ürünleriyle dünyanın takip ettiği bir firma oluyor.

Şirketler 10.04.2023, 23:04
Ermaksan’ın Danimarkalı misafirleri

Ar-Ge faaliyetleri ve Endüstri 4.0’a yöne­lik çalışmalarıyla dünyada sektörüne yön veren Ermaksan’ın geliştirdiği yeni tekno­lojiler dünyanın farklı ülkelerinde de ya­kından takip ediliyor.

Bu teknolojileri ve Ermaksan’ın üretim süreçlerini yakından görmek isteyen Da­nimarka’nın Mercantec Meslek Lise­si’nden gelen heyet, Ermaksan’ın genel merkezini ziyaret etti.

Danimarkalı heyet, firmanın üretim tesislerinde ve yüksek teknoloji üretim merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

#Ermaksan
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