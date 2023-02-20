ELS Lift’ten Almanya çıkarması
ELS Lift, Avrupa bölgesinde ihracatını arttırmaya yönelik atmakta olduğu stratejik adımlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın Bruckmühl kentinde yer alan ve yaklaşık dokuz yıldır Almanya ve Avusturya bölgesinde satış, kiralama ve teknik servis alanında iş ortağı olan Kunze GMBH’ye ziyaret düzenledi.
Yapılan görüşmede 2022 yılında hayata geçirilen projelere dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken, 2023 yılına dair gerçekleşmesi planlanan satış tahminleri, Almanya’da yapılacak yeni yatırımlar ve pazarlama faaliyetleri de ele alındı.
Yapılan bu ziyarette aynı zamanda ELS Lift Ar-Ge Direktörü Koray Erkekli tarafından, Kunze GMBH’nin makine parkurunda yer alan ve yakın zamanda güncelleştirme yapılmış ürünlerine yönelik kısa bir teknik eğitim verildiği belirtildi. Buna paralel olarak, ELS Lift teknik ekibi parkurda yer alan makinelere yönelik periyodik bakımları da Kunze ekibi ile birlikte yerinde gerçekleştirdi.
Kunze GMBH Genel Müdürü Charly Kunze yapılan toplantı hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: ‘’Almanya ve Avusturya bölgesinde dokuz yıldır ELS Lift ile birlikte sürdürmekte olduğumuz destekleyici bir iş birliğimiz var. Bunu geliştirmek ve edindiğimiz başarının üzerine koyabilmek için yaptığımız bu toplantıyı umut dolu planlar ile noktaladık. ELS Lift’in büyümekte olan satış ve satış sonrası hizmetler ekibinin bir parçamız olacağına inancımız tam. Satış ve kiralamasını gerçekleştirdiğimiz ürünlere yönelik sahadan aldığımız olumlu yorumlar bizi oldukça memnun etmektedir. Yakın zamanda bizde Kunze GMBH ekibi olarak ELS Lift’i ziyaret edeceğiz.’’