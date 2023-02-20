ELS Lift’ten Almanya çıkarması

Yapılan görüşmede 2022 yılında hayata geçirilen projelere dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken, 2023 yılına dair gerçekleşmesi planlanan satış tah­minleri, Almanya’da yapılacak yeni yatı­rımlar ve pazarlama faaliyetleri de ele alındı.

Yapılan bu ziyarette aynı zamanda ELS Lift Ar-Ge Direktörü Koray Erkekli tarafın­dan, Kunze GMBH’nin makine parku­runda yer alan ve yakın zamanda güncelleştirme yapılmış ürünlerine yöne­lik kısa bir teknik eğitim verildiği belirtildi. Buna paralel olarak, ELS Lift teknik ekibi parkurda yer alan makinelere yönelik pe­riyodik bakımları da Kunze ekibi ile bir­likte yerinde gerçekleştirdi.

Kunze GMBH Genel Müdürü Charly Kunze yapılan toplantı hakkındaki dü­şüncelerini şu şekilde dile getirdi: ‘’Al­manya ve Avusturya bölgesinde dokuz yıldır ELS Lift ile birlikte sürdürmekte ol­duğumuz destekleyici bir iş birliğimiz var. Bunu geliştirmek ve edindiğimiz başa­rının üzerine koyabilmek için yaptığımız bu toplantıyı umut dolu planlar ile nokta­ladık. ELS Lift’in büyümekte olan satış ve satış sonrası hizmetler ekibinin bir parça­mız olacağına inancımız tam. Satış ve kira­lamasını gerçekleştirdiğimiz ürünlere yönelik sahadan aldığımız olumlu yorum­lar bizi oldukça memnun etmektedir. Yakın zamanda bizde Kunze GMBH ekibi olarak ELS Lift’i ziyaret edeceğiz.’’