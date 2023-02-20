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ELS Lift’ten Almanya çıkarması

ELS Lift, Avrupa bölgesinde ihracatını arttırmaya yönelik atmakta olduğu stratejik adımlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın Bruckmühl kentinde yer alan ve yaklaşık dokuz yıldır Almanya ve Avusturya bölgesinde satış, kiralama ve teknik servis alanında iş ortağı olan Kunze GMBH’ye ziyaret düzenledi.

Şirketler 20.02.2023, 23:34
ELS Lift’ten Almanya çıkarması

Yapılan görüşmede 2022 yılında hayata geçirilen projelere dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken, 2023 yılına dair gerçekleşmesi planlanan satış tah­minleri, Almanya’da yapılacak yeni yatı­rımlar ve pazarlama faaliyetleri de ele alındı.

Yapılan bu ziyarette aynı zamanda ELS Lift Ar-Ge Direktörü Koray Erkekli tarafın­dan, Kunze GMBH’nin makine parku­runda yer alan ve yakın zamanda güncelleştirme yapılmış ürünlerine yöne­lik kısa bir teknik eğitim verildiği belirtildi. Buna paralel olarak, ELS Lift teknik ekibi parkurda yer alan makinelere yönelik pe­riyodik bakımları da Kunze ekibi ile bir­likte yerinde gerçekleştirdi.

Kunze GMBH Genel Müdürü Charly Kunze yapılan toplantı hakkındaki dü­şüncelerini şu şekilde dile getirdi: ‘’Al­manya ve Avusturya bölgesinde dokuz yıldır ELS Lift ile birlikte sürdürmekte ol­duğumuz destekleyici bir iş birliğimiz var. Bunu geliştirmek ve edindiğimiz başa­rının üzerine koyabilmek için yaptığımız bu toplantıyı umut dolu planlar ile nokta­ladık. ELS Lift’in büyümekte olan satış ve satış sonrası hizmetler ekibinin bir parça­mız olacağına inancımız tam. Satış ve kira­lamasını gerçekleştirdiğimiz ürünlere yönelik sahadan aldığımız olumlu yorum­lar bizi oldukça memnun etmektedir. Yakın zamanda bizde Kunze GMBH ekibi olarak ELS Lift’i ziyaret edeceğiz.’’

#ELS Lift
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