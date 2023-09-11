ELM Kimya’dan fuar çıkarması

Bu yıl Milano’da düzenlenen PLAST 2023 Fuarı, plastik ve kauçuk sektörünün en büyük ve en prestijli etkinliklerinden biri olarak dikkat çekti. ELM Kimya, fuarda Türk plastik hammadde sektöründeki en son gelişmeleri sergileme fırsatı buldu. Şirket, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleri ile sektör profesyonellerinin ilgisini çekti. Fuar hakkında konuşan ELM Kimya İhracat Satış Müdürü olan Fatih Selim Yıldızhan, “PLAST 2023 Fuarı, plastik ve kauçuk sektörünün önde gelen oyuncularını bir araya getiren benzersiz bir platform. Bu yıl, ELM Kimya olarak buradayız ve ürünlerimizi dünya genelinde daha fazla şirketle buluşturma fırsatını yakaladık” dedi.