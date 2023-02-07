ELM Kimya petrol tedarikine başladı
Polimerler, petrol ürünleri ve diğer emtiaların dağıtımını ve ticaretini yapmak amacıyla Abdullah Emir Yıldızhan ve Fatih Selim Yıldızhan tarafından kurulan ELM Kimya, akaryakıt ve enerji konusunda dünyada yaşanan arz yetersizliği nedeniyle 2022 yılında bu alanda depolama ve dağıtım hizmetleri alanına adım attı.
Semih AYDIN
Aile şirketi olarak Bursa’da kurulan ELM Kimya, 2018 yılından bu yana 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen başarılı büyümesini sürdüren ELM Kimya, 2022 yılında cirosunu 1 milyar 700 milyon liraya çıkardı. Firmanın kurucularından Fatih Selim Yıldızhan, 2023 yılında bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Yıldızhan, bunun içinse ham madde tedariki konusunda müşterilerine en iyi şekilde hizmet vererek, etkili çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.
Motorin ve ham madde tedariki ile depolama hizmeti
ELM Kimya olarak plastik ham madde, polimer ve petrol ürünlerinin tedariki ve dağıtımının yanı sıra sürdürülebilir hedefler doğrultusunda geri dönüşüm plastik ham madde çözümleri sunduklarını dile getiren firmanın kurucularından Fatih Selim Yıldızhan, “Ambalaj, boru ve inşaat sektörlerinde Türkiye ve Avrupa’da birçok firmanın geri dönüşüm plastik ham madde ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra son dönemde akaryakıt piyasalarına yönelik Avrupa ve Asya piyasalarında birçok müşteriye motorin ve ham petrol tedariki ile depolama hizmet veriyoruz” dedi.
“Altyapı yatırımları oldukça değerli”
Türkiye’nin konumu itibariyle özellikle Avrupa ve Asya pazarları arasında çok önemli bir pozisyona sahip olduğuna dikkat çeken Yıldızhan, “Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan stratejik konuma haiz limanlarımız ve son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye enerji tedariki ve lojistiği konusunda bölgedeki önemli aktörlerden biri haline geldi. Bu bağlamda özellikle Mersin gibi jeopolitik öneme sahip liman bölgelerimizde yapılan altyapı yatırımlarını oldukça değerli buluyoruz” diye konuştu.