ELM Kimya petrol tedarikine başladı

Semih AYDIN

Aile şirketi olarak Bursa’da kuru­lan ELM Kimya, 2018 yılından bu yana 40’tan fazla ülkeye ihra­cat gerçekleştiriyor.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen başarılı büyü­mesini sürdüren ELM Kimya, 2022 yılında cirosunu 1 milyar 700 milyon liraya çıkardı. Fir­manın kurucularından Fatih Selim Yıldızhan, 2023 yılında bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Yıldız­han, bunun içinse ham madde tedariki konusunda müşterilerine en iyi şekilde hizmet vererek, etkili çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Motorin ve ham madde tedariki ile depolama hizmeti

ELM Kimya olarak plastik ham madde, polimer ve petrol ürünlerinin tedariki ve dağıtımının yanı sıra sürdü­rülebilir hedefler doğrultusunda geri dönüşüm plastik ham madde çözüm­leri sunduklarını dile getiren firmanın kurucularından Fatih Selim Yıldızhan, “Ambalaj, boru ve inşaat sektörlerinde Türkiye ve Avrupa’da birçok firmanın geri dönüşüm plastik ham madde ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra son dönemde akaryakıt piyasalarına yönelik Avrupa ve Asya piyasalarında birçok müşteriye motorin ve ham petrol tedariki ile depo­lama hizmet veriyoruz” dedi.

“Altyapı yatırımları oldukça değerli”

Türkiye’nin konumu itiba­riyle özellikle Avrupa ve Asya pazarları arasında çok önemli bir pozisyona sahip olduğuna dikkat çeken Yıldızhan, “Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan stra­tejik konuma haiz limanlarımız ve son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye enerji tedariki ve lojistiği konu­sunda bölgedeki önemli aktörlerden biri haline geldi. Bu bağlamda özellikle Mer­sin gibi jeopolitik öneme sahip liman bölgelerimizde yapılan altyapı yatırımla­rını oldukça değerli buluyoruz” diye konuştu.