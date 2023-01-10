Dünyaya “ikinci el giysi” satıyorlar

Şenol, Serdal ve Sinan Torun kardeşler tarafından Almanya’da kurulan daha sonra ise ikinci el giysi sektöründeki 50 yıllık tecrübesini Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi programı kapsamında Bursa Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisine taşıyan Toruntex, daha fazla ihracat hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Türkiye’de sektörün gelişmesi ve tanınması için kapılarını ziyaretçilere açan Toruntex’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Torun ve yönetim kurulu üyeleri geçmiş dönem bakanlarından Faruk Çelik’in ziyaretine ev sahipliği yaptı. Ziyarette, Türkiye’nin ikinci el giysi ve tekstil atıkları potansiyeli, Bursa ekonomisi, yenilenebilirliğin önemi, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm konuları masaya yatırıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Torun’un eşliğinde tesisi gezen ve incelemelerde bulunan Faruk Çelik, Toruntex’in Türkiye’de örneği bulunmayan bir işletme olduğunu belirtti.

Tesis ve ikinci el ürünleri pazarı hakkında Faruk Çelik’e bilgi veren Toruntex’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Torun ise, Türkiye’de ikinci el tekstil ürünleri ve geri dönüşüm sektörünün daha fazla gelişmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Almanya’nın ikinci el giysi sektöründe 10 bin kişiyi istihdam ettiğini ve 2 milyar Euro gelir sağladığını belirten Serdal Torun, Türkiye’nin ikinci el giysi sektöründen daha fazla yararlanmasının önemine işaret etti.