Dünya 7’nciliği Uludağ Koleji’nden!

Dünya genelinde 117 ülkenin katılım sağladığı Uluslararası Stem Olimpiyatları’nda “Fen Bilimleri” alanında finalist olmaya hak kazanan Uludağ Koleji öğrencileri Öykü Gül Düzenli ve Mert Alper Dağ, okulunu ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

22 bin öğrencinin katıldığı sınavda “Fen Bilimleri” alanında “The Best Of The Bests” sınavında da aynı başarıyı gösteren Uludağ Koleji Öğrencisi Mert Alper Dağ, dünya 7’incisi olarak sadece okulunun değil, ülkemizin de gururu oldu.