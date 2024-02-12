Dorukmak sağlam adımlarla büyüyor

Bursa’da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde otomotiv sektörüne yönelik kauçuk parçalar üreten Dorukmak, çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Ar Ge Merkezi ile sektördeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor. Üretiminin yüzde 30’unu 25’i aşkın ülkeye ihraç eden Dorukmak, ürün özelinde ülkemizde ilk olacak Ar Ge Merkezi için gün sayıyor.

Hasanağa OSB’de 5 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 7 bin 700 metrekarelik alana sahip fabrikalarında son teknolojileri kullanarak 190 personel ile binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçların süspansiyon sistemlerine yönelik bin 250 çeşit toz lastiği ürettiklerini söyleyen Dorukmak Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Oğuz Kurtuluş, “Otomotiv sektörü Bursa ekonomisi için tekstille birlikte lokomotif konumda. Biz otomotiv sektörüne yönelik, toz lastiği olarak adlandırılan spesifik kauçuk parçalar üretiyoruz. 11 çeşit kimyasalın kullanıldığı bir kauçuk formülasyonumuzla üretim yapıyoruz. Yılda 80 milyon adet kauçuk parça üretiyoruz. Hem üretim çeşitliliğimiz hem de üretim kapasitemizle dünya çapında örnek gösterilen bir firmayız” dedi.

Türkiye’de ilk olacak Ar Ge Merkezi

Oğuz Kurtuluş, dünya pazarlarındaki konumlarını pekiştirmek amacıyla Ar Ge Merkezi kurma çalışmalarına başladıklarını, çalışmalar tamamlandığında ürün özelinde Türkiye’nin ilk Ar Ge Merkezi’ne sahip olacaklarını bildirdi. Ar Ge Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle sektördeki konumlarının pekişeceğini, ihracatlarının artacağını, böylelikle ülke ekonomisine daha çok katma değer sağlayacaklarını dile getiren Kurtuluş, “Ar Ge Merkezimizin birkaç aya kadar faaliyete geçmesini planlıyoruz” bilgisini verdi.