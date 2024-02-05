Çilek dünyanın dört bir yanında

Bir Türk markası olan Çilek Mobilya, tasarımlarıyla dünyada güçlü marka algısını pekiştirmek için bünyesinde bulunan “Tasarım Merkezi’nde çocukların hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz titizlikle çalışıyor. Yeni ürün tasarımlarının yanı sıra mevcut ürünleri çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaçlarına yönelik geliştiren ve uluslararası güvenlik belgeleriyle donatan Çilek Mobilya, gerçekleştirdiği fikir çalıştayları ve trend araştırmalarıyla birlikte ihtiyaca yönelik ürün çeşitliliğini artırırken rekabette öne çıkan adımlar atıyor.

Genel Müdür Muzaffer Çilek, Çilek Mobilya Tasarım Merkezi ile temel hedeflerinin doğu-batı sentezinde özgün tasarımlar yapmak olduğunu belirterek şunları söyledi. “Mobilya sektöründe bir ilk olan Tasarım Merkezimiz ile tüm tasarım süreçlerimizi fikirden ürün sunumuna kadar sistematik hale getirdik. Bu da bizim hem yurt içi hem de yurt dışındaki fuarlarda tasarım ödüllerini kazanmamızı sağladı. Yüzde 100 aile şirketi olarak 1996’da kurulduğumuz günden bu yana çocukların düşlerini odalarında gerçekleştirmek ve onların hayatta başarılı olması için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada sektörün en beğenilen markası olduk. Bunun yanı sıra dünyanın öne çıkan çocuk mobilya markaları arasında ilk 10’un içinde yer alıyoruz. Halen 5 kıtada 50’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde satış noktamızla, ürünlerimizi birçok ülkesinde çocukların beğenisine sunuyoruz” dedi.