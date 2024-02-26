Celal Sönmez öğrencilerle buluştu

Sönmez, “Sizlere öncelikli tavsiyem pozitif bilim ve teknolojinin peşinden koşun. Teknoloji demek bilgi demek. Dün havalanan savaş uçağımız Kaan’ı bilgi ve teknolojinin sayesinde yaptık. Daha iyilerini de yapacağız. Oturarak değer yaratan toplum yoktur. Bilim ve teknolojiye sahip ülkeler dünyayı yönetiyor. Bizim de bunu ıskalamamamız lazım. Bunu sizler başaracaksınız. İşinizde başarılı olmak için teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Yoksa rekabet edemezsiniz. Girişimci ruha sahip olun. Akademik kariyer yapabilirsiniz ama memur olmayı düşünmeyin. Doğru zamanda doğru yerde bulunun. Sevdiğiniz işi yapın. Disiplin ve iş ahlakına sahip olun. İşinizi iyi takip edin.”