Ce-Tek: Türkiye’nin lider Nozzle markası

İzmir’de 2020 yılında kurulan Ce-Tek Nozzle, BUMATECH Fuarı’nda yakaladığı başarının ar­dından merkezini Bursa’ya taşıdı.

Cemre Tekeli tarafından kuru­lan firma, üretimlerini yurt dışın­daki ve Türkiye’deki fabrikalara yaptırıyor. Son 1 senedir kendi özel kalıplarıyla üretim yapan Ce-Tek Nozzle, bu alanda da Tür­kiye’de bir ilke imza attı.

Nozul, hava tarakları, redüktör, yedek parça ve quick coupling gibi birçok parçanın tedarikini sağlayan Ce-Tek Nozzle, üstün mühendislik gücü ve üre­timi sayesinde ürün çeşitlerini her geçen gün artırıyor.

Ce-Tek Nozzle Kurucusu Cemre Tekeli, firma olarak müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda, teknoloji, tecrübe ve mü­hendislik güçlerini bir araya getirerek, müşterilerine daha kaliteli hizmet sun­mak istediklerini söyledi.

Müşteri taleplerine doğru, kaliteli ve ileri ile mühendislik ile kalıcı çö­zümler sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Tekeli, “Önceliğimiz yenilikçi hizmet anlayışı ile sek­törümüzde lider tedarikçilerden biri olmak” dedi.

Firma olarak öncelik hedefleri­nin ihracatlarını artırmak oldu­ğunu vurgulayan Cemre Tekeli, “Şu anda Azerbaycan’da tedarik­çiliğimizi yapan çok sayıda firma mevcut. Hedefimiz ilerleyen dö­nemde ihracatımızı artırmak. Böylece döviz girişi sağlayarak ülkemize de fayda sağlamak istiyoruz. Bu noktada ülkemiz ne kadar büyürse, bizim gibi şirketler için de pazar o kadar genişleyecektir” dedi.