Ce-Tek: Türkiye’nin lider Nozzle markası
Genç kadın girişimci Cemre Tekeli tarafından kurulan Ce-Tek Nozzle, kendi özel kalıplarıyla üretim yaparak Türkiye’de bir ilke imza attı. Ce-Tek Nozzle, üstün mühendislik gücü ve üretimiyle ürün çeşitliliğini her geçen gün artırmaya devam ediyor.
İzmir’de 2020 yılında kurulan Ce-Tek Nozzle, BUMATECH Fuarı’nda yakaladığı başarının ardından merkezini Bursa’ya taşıdı.
Cemre Tekeli tarafından kurulan firma, üretimlerini yurt dışındaki ve Türkiye’deki fabrikalara yaptırıyor. Son 1 senedir kendi özel kalıplarıyla üretim yapan Ce-Tek Nozzle, bu alanda da Türkiye’de bir ilke imza attı.
Nozul, hava tarakları, redüktör, yedek parça ve quick coupling gibi birçok parçanın tedarikini sağlayan Ce-Tek Nozzle, üstün mühendislik gücü ve üretimi sayesinde ürün çeşitlerini her geçen gün artırıyor.
Ce-Tek Nozzle Kurucusu Cemre Tekeli, firma olarak müşteri odaklı yaklaşım doğrultusunda, teknoloji, tecrübe ve mühendislik güçlerini bir araya getirerek, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak istediklerini söyledi.
Müşteri taleplerine doğru, kaliteli ve ileri ile mühendislik ile kalıcı çözümler sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Tekeli, “Önceliğimiz yenilikçi hizmet anlayışı ile sektörümüzde lider tedarikçilerden biri olmak” dedi.
Firma olarak öncelik hedeflerinin ihracatlarını artırmak olduğunu vurgulayan Cemre Tekeli, “Şu anda Azerbaycan’da tedarikçiliğimizi yapan çok sayıda firma mevcut. Hedefimiz ilerleyen dönemde ihracatımızı artırmak. Böylece döviz girişi sağlayarak ülkemize de fayda sağlamak istiyoruz. Bu noktada ülkemiz ne kadar büyürse, bizim gibi şirketler için de pazar o kadar genişleyecektir” dedi.