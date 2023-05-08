Ce-Tek Nozzle iş birliklerini artırıyor

Ce-Tek Nozzle, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de ger­çekleştirilen, mekanik, tesi­sat ve inşaat sektörünün dört bileşeni olan yatı­rımcı, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçileri bir araya getiren Four Essantials ile 3 – 4 Mayıs tarihleri ara­sında İstanbul’da The Green Park Pendik Otel’de düzenlenen Proses Emni­yeti Sempozyumu’na katı­larak stant açtı.

Bu etkinliklerde farklı sek­törlerde kullanılan, yeni ürünlerini katılımcılara ta­nıtma fırsatı yakalayan Ce-Tek Nozzle, kurduğu temas­larla yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.

Tekeli, “Koronavirüs dö­neminden sonra yüz yüzde görüşmeler daha da önem kazandı. Biz de bu tarz organizasyonlar saye­sinde potansiyel müşterile­rimizle bir arada olma şan­sını yakalıyoruz” dedi.