Ce-Tek Nozzle iş birliklerini artırıyor
Farklı sektörlerde kullanılan nozulları yerlileştirerek alanında emin adımlarla yoluna devam eden Ce-Tek Nozzle, katıldığı fuar ve sempozyumlarda ziyaretçilerin büyük ilgisini topluyor. Firma, organizasyonlarda gerçekleştirdiği temaslarla iş birliklerini artırıyor.
Ce-Tek Nozzle, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen, mekanik, tesisat ve inşaat sektörünün dört bileşeni olan yatırımcı, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçileri bir araya getiren Four Essantials ile 3 – 4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da The Green Park Pendik Otel’de düzenlenen Proses Emniyeti Sempozyumu’na katılarak stant açtı.
Bu etkinliklerde farklı sektörlerde kullanılan, yeni ürünlerini katılımcılara tanıtma fırsatı yakalayan Ce-Tek Nozzle, kurduğu temaslarla yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.
Tekeli, “Koronavirüs döneminden sonra yüz yüzde görüşmeler daha da önem kazandı. Biz de bu tarz organizasyonlar sayesinde potansiyel müşterilerimizle bir arada olma şansını yakalıyoruz” dedi.