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Ce-Tek Nozzle iş birliklerini artırıyor

Farklı sektörlerde kullanılan nozulları yerlileştirerek alanında emin adımlarla yoluna devam eden Ce-Tek Nozzle, katıldığı fuar ve sempozyumlarda ziyaretçilerin büyük ilgisini topluyor. Firma, organizasyonlarda gerçekleştirdiği temaslarla iş birliklerini artırıyor.

Şirketler 08.05.2023, 21:34
Ce-Tek Nozzle iş birliklerini artırıyor

Ce-Tek Nozzle, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de ger­çekleştirilen, mekanik, tesi­sat ve inşaat sektörünün dört bileşeni olan yatı­rımcı, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçileri bir araya getiren Four Essantials ile 3 – 4 Mayıs tarihleri ara­sında İstanbul’da The Green Park Pendik Otel’de düzenlenen Proses Emni­yeti Sempozyumu’na katı­larak stant açtı.

Bu etkinliklerde farklı sek­törlerde kullanılan, yeni ürünlerini katılımcılara ta­nıtma fırsatı yakalayan Ce-Tek Nozzle, kurduğu temas­larla yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.

Tekeli, “Koronavirüs dö­neminden sonra yüz yüzde görüşmeler daha da önem kazandı. Biz de bu tarz organizasyonlar saye­sinde potansiyel müşterile­rimizle bir arada olma şan­sını yakalıyoruz” dedi.

#CeTek Nozzle
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