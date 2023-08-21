Bursalı’ya 7 ödül birden

Türkiye’nin en büyük havlu ihra­catçısı Bursalı, başarı çıtasını gün geçtikçe yükseltmeye devam ediyor. Yenilikçi ve katma değerli çalışmaları­nın karşılığında dünya çapında yep­yeni bir başarı hikayesi daha yazan firma, bu sene 3 farklı uluslararası ödül progra­mında başvurduğu tüm kate­gorilerde altın ödül alarak bü­yük bir başarıya imza attı.

Sektörün öncüsü Bursalı; American Business Awards (Amerikan İş Ödülleri’nde), International Business Awards (Uluslararası İş Ödül­leri) ve Golden Globee Awards (Silikon Vadisi Ödülleri)’nde büyük bir başarı sergileyerek, başvurduğu tüm kategorilerde altın ödül alma başarısı gösterdi.

Başvurulan tüm kategorilerde büyük başarı

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, dünyanın en prestijli iş dün­yası yarışması olarak gösterilen, çeşitli kategorilerde dünyanın en başarılı ku­rumlarının ödüllendirildiği, alanının en iyileri olan programlarda başvur­dukları tüm kategorilerde altın ödül al­manın mutluluğunu yaşadıkla­rını söyledi.

Bu yıl ödül programlarında Bursalı markasıyla başvurduk­ları toplam 7 kategoride de altın ödül alarak benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştıklarına dikkat çeken Bursalı, International Bu­siness Awards ödül progra­mında Bursalı olarak; ‘Yılın Şir­keti – Giyim, Güzellik ve Moda’, ‘Yılın Şirketi-Tüketici Ürünleri’ ve ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorile­rinde, American Business Awards’ta ‘Yılın Şirketi – Giyim, Güzellik ve Moda’, ‘Yılın Şirketi – Tüketici Ürünleri’ ve ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorile­rinde, Golden Globee Awards’ta da ‘Bi­lim veya Teknolojide Başarı’ kategori­sinde altın ödül alma başarısı gösterdik. Bu ödülleri aldığımız için ol­dukça gururluyuz” dedi.