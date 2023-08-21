Bursalı’ya 7 ödül birden
Türkiye’nin önde gelen havlu ihracatçılarından Bursalı, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen ve çeşitli kategorilerde en başarılı kurumların ödüllendirildiği uluslararası 3 farklı ödül programında, başvurduğu tüm kategorilerde altın ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, başarı çıtasını gün geçtikçe yükseltmeye devam ediyor. Yenilikçi ve katma değerli çalışmalarının karşılığında dünya çapında yepyeni bir başarı hikayesi daha yazan firma, bu sene 3 farklı uluslararası ödül programında başvurduğu tüm kategorilerde altın ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.
Sektörün öncüsü Bursalı; American Business Awards (Amerikan İş Ödülleri’nde), International Business Awards (Uluslararası İş Ödülleri) ve Golden Globee Awards (Silikon Vadisi Ödülleri)’nde büyük bir başarı sergileyerek, başvurduğu tüm kategorilerde altın ödül alma başarısı gösterdi.
Başvurulan tüm kategorilerde büyük başarı
Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, dünyanın en prestijli iş dünyası yarışması olarak gösterilen, çeşitli kategorilerde dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği, alanının en iyileri olan programlarda başvurdukları tüm kategorilerde altın ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bu yıl ödül programlarında Bursalı markasıyla başvurdukları toplam 7 kategoride de altın ödül alarak benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştıklarına dikkat çeken Bursalı, International Business Awards ödül programında Bursalı olarak; ‘Yılın Şirketi – Giyim, Güzellik ve Moda’, ‘Yılın Şirketi-Tüketici Ürünleri’ ve ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorilerinde, American Business Awards’ta ‘Yılın Şirketi – Giyim, Güzellik ve Moda’, ‘Yılın Şirketi – Tüketici Ürünleri’ ve ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorilerinde, Golden Globee Awards’ta da ‘Bilim veya Teknolojide Başarı’ kategorisinde altın ödül alma başarısı gösterdik. Bu ödülleri aldığımız için oldukça gururluyuz” dedi.