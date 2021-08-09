Burkasan atıkları ekonomiye kazandırıyor

İşlemlerin ardından flake (pul) ve granül şeklinde iki çeşit ham madde elde ediliyor. Laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen ham maddeler, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde plastik endüstrilerinde kullanılıyor.

Çevreci bir kimlik ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su arıtma ünitesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.

Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, profesyonel bir atık yönetimi şirketi olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Geri dönüştürülmüş ham maddeye ciddi talep olduğunu belirten Denktaş, şöyle konuştu:

“Pet ve yüksek yoğunluklu polietilen plastiklerin geri kazanımını gerçekleştirerek, ana sanayide orijinal malzemeye ikame olarak kullanılabilecek bir ham madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Pet malzemenin birçok farklı kullanım alanı var. Bunlardan en önde geleni, tekstil sektörü. Pet şişeler, polyester üretiminde kullanılıyor. Ürettiğimiz pet flekler, tekstil işletmelerinde elyaf veya ipliğe dönüştürülerek, kıyafetlerin birçoğunda geri dönüştürülmüş ham madde olarak değerlendiriliyor. Ambalaj sektöründe de pet kullanımı yaygın. Yüksek yoğunluklu polietilenler de geri kazanımdan sonra genellikle deterjan, şampuan gibi ürünlerin ambalajında kullanılıyor.”

Geri dönüştürülmüş ham maddeyi ana ürün, evlerde kullanılabilir bir ürün haline dönüştürebilmek için maksimum kalitede üretmenin şart olduğunu vurgulayan Denktaş, geri dönüştürülmüş ham maddelerin üretimde tek başına ya da orijinalleriyle kullanılabildiğini aktardı.

